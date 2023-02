A Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, compareceu à reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) - Roberto Castro/MTur

Publicado 07/02/2023 10:37 | Atualizado 07/02/2023 10:41

Brasília - A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, participou nesta segunda-feira (06/02) da primeira reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), em Brasília (DF). Na ocasião, a ministra destacou a importância do diálogo para a união e reconstrução do turismo no país.

"Teremos uma gestão de escuta ativa. Dentro do plano de 100 dias de governo priorizei o diálogo. Este é o governo de união e reconstrução e, agora, a expectativa é grande para que a gente possa fortalecer o turismo no Brasil. Tenho certeza que cada um de vocês, representando os seus estados, contribuirá muito com o Ministério. E nós também retribuiremos, somando e unindo esforços", disse Daniela Carneiro. "Estou aqui para ouvir e buscar soluções conjuntas para as demandas e necessidades do nosso setor", acrescentou.

A ministra adiantou ainda a preparação de um decreto que estende a validade do Plano Nacional de Turismo pelo ano de 2023 enquanto atua junto ao setor na construção de um novo texto.



Também na ocasião, o secretário de Sustentabilidade, Desenvolvimento Territorial e Infraestrutura em Turismo do Ministério do Turismo, Carlos Henrique Menezes Sobral, apresentou ações para atração de investimentos no Brasil. Entre elas citou um portfólio online com 68 projetos de infraestrutura turística no país que somam investimentos de R$ 29 bilhões e, juntos, têm potencial para gerar cerca de 130 mil empregos diretos e indiretos no país. Saiba mais AQUI. (https://investimento.turismo.gov.br/

"Atuamos com a curadoria, mapeamento de projetos e intercâmbio de dados e informações, em parceria com estados e municípios", informou Carlos Henrique Menezes Sobral.

O secretário-executivo do Ministério do Turismo, Bento Nunes, destacou o esforço que o Ministério do Turismo fará no apoio do crescimento do turismo no país. "Aguardamos todos vocês também no Ministério do Turismo para que possamos, juntos, atuar e ajudar a reconstruir o turismo, que é um importante meio de gerar, de forma imediata, trabalho e renda para a população em todo o país" disse.

"Atuamos com a curadoria, mapeamento de projetos e intercâmbio de dados e informações, em parceria com estados e municípios", informou Carlos Henrique Menezes Sobral.

Também presente no encontro, o presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo, se colocou à disposição para atuar de forma conjunta com os estados. "Há muito tempo que a Embratur não faz a promoção devida do turismo. Agora, estamos montando uma equipe técnica que estará à disposição de todos vocês", disse.



Além de reunir dirigentes dos 26 estados e Distrito Federal, a reunião contou com a presença de representantes do trade turístico, como do setor aéreo e de agências de viagens. Na oportunidade foram debatidos temas como melhoria da promoção turística nacional e internacional, o fortalecimento da aviação civil no país e a elaboração de planos de desenvolvimento e marketing do turismo pelos estados.

SOBRE O FORNATUR - É um colegiado técnico, criado em 2000, que debate temas relevantes do turismo nacional e que auxilia o Ministério do Turismo na condução de políticas públicas para o país. O presidente do Fornatur, Fabrício Amaral, que preside ainda a Goiás Turismo - Agência Estadual de Turismo de Goiás, afirmou que o "intuito é dar as mãos e ajudar o Ministério do Turismo e a Embratur a tomar as melhores decisões".