Os selecionados serão distribuídos entre as 68 escolas, 29 creches municipais e 14 conveniadas - Rafael Barreto / PMBR

Os selecionados serão distribuídos entre as 68 escolas, 29 creches municipais e 14 conveniadasRafael Barreto / PMBR

Publicado 08/02/2023 17:50 | Atualizado 08/02/2023 17:57

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo encerrou nesta quarta-feira (08/02), a assinatura de contratos de alguns cargos do Processo Seletivo da Educação, que estava acontecendo no Ciep Municipalizado Constantino Reis, bairro São Bernardo. Os contratados para os 1.105 cargos de estimuladores e professores de libra, braile e educação inclusiva já foram lotados nas unidades. O processo seletivo é para cinco mil vagas.

Sônia Barbosa irá trabalhar como estimuladora na Creche Prefeita Maria Lúcia dos Santos Rafael Barreto / PMBR

Os selecionados para estimuladores e professores de libra, braile e educação inclusiva assinaram contrato Rafael Barreto / PMBR

O secretário de Educação, Denis Macedo, enfatizou a importância dos novos funcionários para a rede. “Finalizamos as assinaturas dos contratos hoje para compor o quadro de funcionários das nossas escolas que são polos de referência da educação inclusiva. E ainda ressaltar a importância desses professores e estimuladores para o desenvolvimento das crianças em sala de aula. No município, o ensino é realizado com muito carinho, atenção e preparo dos nossos funcionários”, afirmou Denis.Para a estimuladora da Escola São Francisco de Assis, Selma Ribeiro dos Santos da Cruz, 57 anos, o processo seletivo foi uma ótima oportunidade para os profissionais que estavam precisando. “Estou ansiosa para ver as crianças e ajudá-las no ensino. É muito bom estimular elas e eu senti muita falta nas férias. Eu gosto muito desse trabalho”, ressaltou Selma. “Estou muito feliz e grata pela oportunidade. Irei trabalhar com o que eu gosto, além de cuidar bem das crianças, pois elas merecem toda atenção e carinho”, acrescentou a também estimuladora Sônia Barbosa, 42, da Creche Prefeita Maria Lúcia Pereira dos Santos.A professora Dayana Dias, 38, da Escola Municipal Maria das Dores Fujji da Silva, elogiou o atendimento durante a assinatura de contratos e destacou que atua com dedicação na carreira que escolheu. “A escola que vou trabalhar é maravilhosa e é muito bom retornar para mais um ano, já estou há 13 anos na rede lecionando para crianças, além de estar fazendo o que eu amo”, arrematou.