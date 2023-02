A ocorrência com as armas apreendidas foi registrada da 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 08/02/2023 15:58 | Atualizado 08/02/2023 16:00

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam dois criminosos, na tarde desta quarta-feira (08/02), após entraram em confronto com os bandidos, depois de serem atacados quando estavam em patrulhamento no bairro Piam, em Belford Roxo. Na ação, duas pistolas foram apreendidas.

O criminoso ferido foi atendido no Hospital Municipal de Belford Roxo.



A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).