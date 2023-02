Vic Mackel é mais uma beldade a integrar o quadro de musas da Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

Belford Roxo - A morena de parar o trânsito, a gerente comercial, Vic Mackel, de 25 anos, é mais uma beldade que irá abrilhantar como musa, o desfile da Inocentes de Belford Roxo, no Carnaval de 2023.



"Obrigada a toda diretoria por me confiar esse cargo tão importante. A Inocentes de Belford Roxo, realizou meu sonho de ser passista e hoje me tornou musa. Cresci em Belford Roxo e não sou capaz de imaginar o tamanho da emoção que estou sentindo. Que Deus me ajude para que eu possa representar com alegria toda a minha comunidade na mesma medida que amo a esse pavilhão vermelho, azul e branco", disse Vic.



O amor pelo samba surgiu na vida da musa, aos 12 anos, acompanhando sua madrasta nas escolas de samba. Sua estreia foi na Escola de Samba Mirim Pimpolhos da Grande Rio, mas o sonho de virar passista foi crescendo e graças a Luciene Santinha, Yago Sensação e Cinthia Trovão, que a orientaram com ensinamentos, o sonho se tornou realidade, na Inocentes de Belford Roxo. Vic se destacou devido a sua desenvoltura, simpatia e beleza, assim conquistando o posto de musa.

A musa Vic Mackel está animadíssima para o desfile da Inocentes de Belford Roxo Divulgação No próximo Carnaval, com o enredo "Mulheres de barro", do carnavalesco Lucas Milato, a tricolor da Baixada Fluminense será a oitava escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no dia 18 de fevereiro, pela Série Ouro da Lierj.