A defensora pública Thaís Santos Lima fará palestra sobre o combate ao racismo - Matheus Breda / PMBR

Publicado 09/02/2023 17:40

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo, em parceria com o Conselho Municipal de Igualdade Racial, realizará na segunda-feira (13/02), às 19h, uma palestra com a defensora pública do 4° Núcleo Regional de Tutela Coletiva/RJ, Thaís Santos Lima, na Casa da Cultura.

Com o tema “O papel dos gestores públicos no combate ao racismo”, esse encontro tem como objetivo empoderar a Sociedade Civil para que possa criar diretrizes junto aos gestores públicos na erradicação do racismo.

O secretário de Cultura, Bruno Nunes, ressaltou a importância de promover ações de combate ao racismo. “Precisamos continuar o trabalho de implementar programas e serviços contra qualquer tipo de discriminação”, comentou. “Essa palestra traz um novo olhar para o racismo, não só racial, como também cultural e religioso, em todas as esferas da sociedade”, completou Bruno.