Brasília - Nesta quarta-feira (08/02), a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, participou da primeira reunião do ano da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur). Na ocasião, ouviu demandas e necessidades apontadas pelos gestores municipais de turismo.

A ministra Daniela Carneiro destacou que retomar o diálogo com o setor de turismo é uma das prioridades estabelecidas no plano de 100 dias de trabalho no Ministério do Turismo.

"Temos o mesmo objetivo, que é fortalecer o turismo. Uma das principais metas era a retomada do diálogo. Tenho me reunido com todo o setor, além de prefeitos e governadores. Quero estreitar ainda mais essa parceria e ouvir quem está na ponta e, de fato, faz o turismo acontecer. Este é o primeiro encontro de muitos e tenho certeza de que juntos podemos realizar um trabalho de excelência", destacou.

A presidente da Anseditur, Vanessa Leal, que também é secretária de Turismo de Pirenepólis (GO), reforçou a importância do olhar para as especificidades dos municípios e para a efetividade das políticas públicas que estão em construção na nova gestão.

"Nossos municípios estão ávidos pelo diálogo e por esta conexão. É muito importante termos uma ministra do Turismo que tem um olhar municipalista, que compreende que a partir de nós que as políticas públicas que o Ministério vai trabalhar serão efetivas. O ouvir implica em escutar, processar e construir. E o Ministério abriu esse espaço", apontou.

Entre os temas tratados durante a reunião estiveram o apoio a projetos de infraestrutura turística, ampliação de ações de sustentabilidade, fortalecimento do projeto Destinos Turísticos Inteligentes e a criação da Rede Brasileira de Cidades Criativas - ações que integram o plano de 100 dias de gestão do Ministério do Turismo.

Outro ponto da pauta foi a necessidade de ampliação da conectividade à internet em destinos turísticos, possibilitando, inclusive, o desenvolvimento de vilas nômades digitais no país - tendência mundial, sobretudo, pela ampliação do teletrabalho.

Durante o encontro, também foi destacada a necessidade de recomposição do orçamento do Ministério do Turismo. O tema recebeu manifestação de apoio dos gestores de turismo municipais.

Os secretários nacionais do Ministério do Turismo também estiveram presentes e apresentaram ações e projetos já em andamento ou que deverão ser iniciados ainda nos primeiros 100 dias de trabalho.

Além do secretário-executivo, Bento Nunes; do secretário de Sustentabilidade, Desenvolvimento Territorial e Infraestrurura em Turismo, Carlos Henrique Menezes Sobral; e da secretária substituta de Qualidade, Competitividade e Inovação em Turismo, Débora Vieira Barboza, participaram ainda integrantes das áreas técnicas do Ministério do Turismo.

No encerramento, a ministra do Turismo destacou a importância do setor para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Ao me fazer o convite para assumir o Ministério do Turismo, o presidente Lula disse que contava comigo para fortalecer o turismo no nosso país. E foi o presidente Lula quem criou o Ministério do Turismo, há 20 anos, reconhecendo a importância desse setor que não se resume apenas a lazer, mas que também gera emprego, renda e desenvolvimento econômico e social, transformando a vida de pessoas", finalizou Daniela Carneiro.

ANSEDITUR - Criada em 2000, a Associação, que reúne secretários e dirigentes municipais de turismo, atua na representação de destinos turísticos junto aos órgãos do governo federal, bem como na articulação de parcerias e oportunidades com entidades representativas que favoreçam esses municípios. Tatiana Turra é a vice-presidente da Anseditur e, também, secretária de turismo de Curitiba.