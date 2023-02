Os policiais civis localizaram cinco suspeitos, sendo que três deles conseguiram fugir. Com os presos foram apreendidos uma quantidade de drogas prontas para venda - Divulgação / Pcerj

Os policiais civis localizaram cinco suspeitos, sendo que três deles conseguiram fugir. Com os presos foram apreendidos uma quantidade de drogas prontas para vendaDivulgação / Pcerj

Publicado 10/02/2023 20:31 | Atualizado 10/02/2023 20:33

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (10/02), dois integrantes do tráfico de drogas que atuavam no Conjunto Monza, no bairro Wona, em Belford Roxo. A partir de informações do Setor de Inteligência e monitoramento eletrônico da DRE, os agentes foram até a localidade para verificar a informação de que traficantes de uma facção criminosa estariam vendendo drogas nos condomínios Minha Casa Minha Vida, e extorquindo moradores em uma prática de milícia.



Durante as diligências nos condomínios, os agentes localizaram cinco suspeitos, sendo que três deles conseguiram fugir durante a abordagem. Com os presos foram apreendidos uma quantidade de drogas prontas para venda.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos.