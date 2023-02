Adepta e apaixonada por figurinos tão glamourosos, a musa Sanne Belucci é conhecida pela elegância das suas roupas - DIvulgação

Adepta e apaixonada por figurinos tão glamourosos, a musa Sanne Belucci é conhecida pela elegância das suas roupasDIvulgação

Publicado 10/02/2023 18:50

Belford Roxo - A cada ensaio uma roupa diferente. Essa é a rotina das musas e rainhas do carnaval, que a cada compromisso precisam estar impecáveis no quesito luxo. Os vestidos ou conjuntos cravejados de brilho em tecidos ricamente bordados fazem parte dos figurinos que são exibidos em quadras, ensaios de rua e até na Sapucaí. E a cada ano que passa vão se refinando ainda mais.



Adepta e apaixonada por figurinos tão glamourosos, a musa Sanne Belucci é conhecida pela elegância das suas roupas. Com mais de dez escolas de samba no currículo, Sanne vai fazer parte do desfile da Inocentes de Belford Roxo este ano, na Série Ouro, e a cada aparição o público confere uma verdadeira obra de arte. A musa, que mora na Europa, já vem para o Brasil pensando nas indumentárias.



No mais recente ensaio fotográfico de Sanne, a roupa escolhida foi inspirada em uma sereia. O vestido tubinho de renda francesa com elastano, possui um adereço de cabeça repleto de pedrarias, que somadas aos do conjunto inteiro, somam aproximadamente 35 mil cristais. A cor foi inspirada no amanhecer da famosa Aurora Boreal, fenômeno da natureza que é caracterizado pela formação de luzes coloridas no céu.



“Apesar da evolução das roupas, cada vez que volto ao Brasil vejo tanta diferença, mas a elegância do vestido tubinho cravejado de cristais não se apaga. Ainda que não tivessem os cristais, ainda assim seria elegante. Um bom corte faz toda a diferença, por isso é tão importante na hora de escolher o ateliê que confeccionará as roupas. É o casamento perfeito.”



Atualmente existem profissionais especializados nesses figurinos. A roupa do ensaio foi confeccionada pelo ateliê Nay Oliveira. O mercado das roupas e fantasias de luxo gera muitos empregos: costureiras, bordadeiras, estilistas e aderecistas compõem o quadro de profissionais que dependem da compra de materiais vindos das mais diversas partes do mundo. São pedrarias, penas, tecidos e detalhes que movimentam uma economia bem específica, atendendo um público que faz questão de compor em cada figurino, com muita criatividade e imaginação, um novo cenário e uma nova história.

O enredo da Inocentes de Belford Roxo é “Mulheres de Barro”, do carnavalesco Lucas Milato, que homenageia as paneleiras de Goiabeiras, de Vitória do Espírito Santo. Artesãs que fabricam panelas de barro. A escola belforroxense será a 8ª escola de samba a desfilar no sábado de Carnaval (18/02), pela Série Ouro, da Lierj.