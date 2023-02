A aplicação das provas de transcorreram em clima de tranquilidade nos quatro locais definidos - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 13/02/2023 15:56

Belford Roxo - Na manhã deste domingo (12/02), mais de 3 mil candidatos realizaram a prova para o Processo Seletivo Público da Saúde de Belford Roxo, que visa a contratação de 660 agentes comunitários de Saúde e 246 agentes de Combate às Endemias. Os candidatos compareceram aos quatro locais de prova para concorrer a uma das 906 vagas.

Izaura Alves destacou que se preparou para conseguir uma das vagas em Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR

A oferta de 906 vagas atraiu candidatos até de outros municípios Rafael Barreto / PMBR

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, ficou satisfeito com a adesão no processo seletivo. “É muito importante termos profissionais dedicados e preocupados com a Saúde do município”, comentou. “Essa prova traz um diferencial para ampliarmos a qualidade dos atendimentos nas diversas ações promovidas ao longo do ano”, frisou Christian.A moradora de Nova Aurora, Daniele Dias, 28 anos, estava empolgada para fazer parte da equipe de Saúde. “Quero abraçar essa oportunidade, estou pronta para vestir a camisa e vivenciar essa experiência na área”, realçou. “É um desafio novo que estou buscando e facilitaria muito minha rotina por ser próximo de casa”, completou o morador de Areia Branca, Paulo Roberto Diniz, 55.A moradora de Duque de Caxias, Izaura Alves, 34 anos, foi realizar a prova com altas expectativas. “Me preparei para essa prova e espero conseguir uma das vagas. Tenho duas irmãs que são agentes em outros municípios e pedi várias dicas para elas”, comentou. “Estudei bastante e estou preparado para fazer parte do time, contribuindo no controle da dengue neste verão”, acrescentou o morador de Nova Iguaçu, João Carlos Pereira, de 43 anos, que se candidatou como agente de combate às endemias.