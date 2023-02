O veículo recuperado foi encaminhado para ocorrência da 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 13/02/2023 10:06

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) recuperaram no início da manhã desta segunda (13/02), um carro roubado, no bairro Heliópolis, em Belford Roxo.



O veículo, um Fiat Mobi, branco, placa RMJ5G02, foi encaminhado para ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).

Até o momento, não foi informado se houve prisões na ação.