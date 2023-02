No bairro Sargento Roncalli, Waguinho destacou que o valão do bairro será canalizado - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 14/02/2023 17:48 | Atualizado 14/02/2023 18:00

Belford Roxo - O futuro se faz no presente. O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), visitou no sábado (11/02), diversos bairros do município para fiscalizar e anunciar obras de infraestrutura que englobam saneamento, drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação e recapeamento asfáltico, assim como, criação de áreas de lazer e unidades de ensino.

Nova praça

Durante as visitas, o prefeito Waguinho ouviu as reivindicações dos moradores Rafael Barreto / PMBR

No bairro do Sargento Roncalli, o prefeito anunciou que o valão do bairro será canalizado e receberá uma área de lazer equipada com academia e brinquedos no local. Além disso, acionou diversas equipes para iniciar o recapeamento asfáltico e instalação de lâmpadas de Led em todas vias do bairro. As regiões também conhecidas como Deserto do Roncalli, Vila Verde, São Vicente, Vale do Ipê e Roseiral também receberão obras de saneamento, drenagem e pavimentação. “Estamos lidando com um momento muito difícil de chuvas e deteriorações, mas nossas equipes estão nas ruas para assegurar que os locais atingidos sejam recuperados e revitalizados”, frisou Waguinho.Na região da Bacia de Belford Roxo, o prefeito noticiou a construção de uma nova praça totalmente equipada com área de lazer e esporte. Além de garantir obras de infraestrutura com drenagem e pavimentação. Um dos moradores mais antigos da Bacia, que vive no bairro há mais de 50 anos, conhecido como “Seu Francisco”, 76, esteve presente para receber as boas notícias. “Fico feliz pelo carinho e atenção especial com a toda a comunidade”, comentou. “Estamos ansiosos para continuar recebendo esse amparo e ver as melhorias nas condições do bairro com os nossos próprios olhos”, completou Seu Francisco.