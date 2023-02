Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo garante a presença das Paneleiras de Goiabeiras (ES) na Sapucaí

Agremiação belforroxense informou que as heroínas capixabas, tema do enredo da escola, estarão na Passarela do Samba, no próximo sábado (18)

Publicado 13/02/2023 20:43 | Atualizado há 18 horas