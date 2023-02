Bruno Nunes (3º da esquerda para direita) destacou que a palestra traz visibilidade à questão do racismo - Divulgação

Belford Roxo - Respeitar é preciso. A Secretaria de Cultura de Belford Roxo, em parceria com o Conselho Municipal de Igualdade Racial, promoveu nesta quinta-feira (16/02), uma palestra com a defensora pública do 4° Núcleo Regional de Tutela Coletiva/RJ, Thaís Santos Lima, na Casa da Cultura.



A defensora pública Thaís Santos falou sobre o papel da sociedade no combate ao racismo Divulgação

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou que a palestra faz parte do cronograma de ações para construir uma sociedade justa. “Essa palestra traz visibilidade aos assuntos relevantes que precisamos debater no município para continuar com os baixos índices de intolerância racial e religiosa”, pontuou. “É importante combater o racismo e discriminação levando conhecimento aos nossos munícipes”, concluiu Bruno. A palestrante discorreu sobre o papel do gestor público e sociedade cível no combate ao racismo, além de informar sobre a lei antirracista e dos direitos conquistados até os tempos atuais. O evento foi aberto ao público que pôde esclarecer dúvidas com a defensora pública.O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou que a palestra faz parte do cronograma de ações para construir uma sociedade justa. “Essa palestra traz visibilidade aos assuntos relevantes que precisamos debater no município para continuar com os baixos índices de intolerância racial e religiosa”, pontuou. “É importante combater o racismo e discriminação levando conhecimento aos nossos munícipes”, concluiu Bruno.