A Pré-Conferência Municipal de Saúde será realizada na Câmara Municipal - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 15/02/2023 17:50

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, promoverá nos dias 3, 10 e 17 de março, a Pré-Conferência que antecede a XI Conferência Municipal de Saúde de Belford Roxo (COMSAÚDE), que acontecerá no dia 29 de março. A Pré-Conferência ocorrerá na Câmara Municipal de Belford Roxo, no horário das 8h às 12h.

O objetivo do evento é garantir maior participação dos cidadãos e estimular debates para promover propostas. A Pré-Conferência vai conectar a área da saúde, gestores e prestadores de serviços do setor, Sociedade Civil organizada e usuários do Sistema Único de Saúde.

O tema deste ano da XI COMSAÚDE de Belford Roxo será: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã Vai Ser Outro Dia”, no horário de 8h às 17h, local a confirmar.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, criou uma comissão organizadora com representantes do setor para a conferência. “Vamos compartilhar experiências e juntar esforços para ampliar o serviço de saúde do município”, comentou. “É o momento de ouvir nossa comunidade, os gestores e profissionais participantes diretos da Saúde. Aproveitem esse espaço democrático e participativo”, completou Christian.