Patricia Souza (E), Tiago Azevedo e Lorrany Cristine, durante o ensaio de rua da Inocentes de Belford RoxoDivulgação

Publicado 15/02/2023 20:02 | Atualizado 15/02/2023 20:12

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo levará um trio de peso para o desfile na Avenida Marquês de Sapucaí, neste sábado (18/02), com as musas Lorrany Cristine, Patrícia Souza e o muso Thiago Azevedo, com fantasias luxuosas espalhando alegria, simpatia e muito samba no pé na Passarela do Samba.



Lorrany tem 23 anos, desfila desde os 6 anos de idade, e no Carnaval de 2023, surpreendeu a todos ao desfilar grávida de oito meses de sua filha Alice, com muita resistência e gingando, foi aplaudida pelo público e conquistou prêmios.



"Venho de uma geração de sambistas, meu avô era empurrador de carros na Ponte, minha mãe é musa e para o futuro já deixo Alice. Passar grávida na avenida, foi uma experiência e um desafio muito grande, pois é uma loucura sentir a emoção do samba e a de estar naquele momento carregando um ser contigo que precisa de proteção. Este ano vou desfilar sem meu bebê, mas com a mesma garra, pela Inocentes de Belford Roxo", disse Lorrany.



Patrícia Souza começou a desfilar como passista em 2007, depois passou a ser composição de carro, e tem o orgulho de ser avó da pequena Alice e mãe de Lorrany, e mais uma vez estará no desfile defendendo as cores da Inocentes como uma das musas da comunidade.



"Costumo dizer que cada ano é um sentimento de prazer diferente, o corre corre por causa da fantasia, a movimentação na concentração e a adrenalina do desfile. Ser musa da Inocentes é um privilégio muito grande. Mais uma vez agradeço ao meu presidente Reginaldo Gomes e ao presidente de Honra, Rodrigo Gomes, por me dar esse presente. Belford Roxo é minha raiz", falou Patrícia Souza.



Thiago Azevedo desfilou vários anos como componente de ala na agremiação e fará a sua estreia no carnaval como muso, um sonho que carregava há muitos anos. Para enfrentar a passarela, tem feito ginástica em academia diariamente, alimentação balanceada e treinos de samba no pé.

"Na verdade estou muito ansioso com a minha estreia, todo dia procuro cuidar dos mínimos detalhes do meu corpo e da minha fantasia, pois quero abalar. Estou muito feliz por desfilar ao lado das minhas queridas amigas Lorrany e Patrícia. Não posso deixar de agradecer ao meu presidente Reginaldo por esse convite maravilhoso. Inocentes vem nas cabeças!", declarou o muso.



A Inocentes de Belford Roxo levará para o Sambódromo, no sábado de Carnaval (18/02), o enredo "Mulheres de barro", do carnavalesco Lucas Milato. Uma homenagem as paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo, pela Série Ouro (Acesso), da Lierj.