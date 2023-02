A final de 2022, entre União Eterna e Esperança, contou com um total aproximado de 3 mil torcedores, que viram o União levantar o Gigante pela segunda vez - William Davoli/ACFBR

A final de 2022, entre União Eterna e Esperança, contou com um total aproximado de 3 mil torcedores, que viram o União levantar o Gigante pela segunda vezWilliam Davoli/ACFBR

Publicado 15/02/2023 19:01

Belford Roxo - Na última semana, os diretores e torcedores das equipes participantes do Brasileirão da Baixada 2023 conheceram os seus adversários na luta pela conquista de melhor equipe da Baixada Fluminense. A ACFBR (Associação de Clubes de Futebol de Belford Roxo), presidida por Jackson Macedo, trata a edição com muito carinho, principalmente por marcar 10 anos de existência da competição, que leva alegria e diversão a toda região.

“Pra mim é um momento marcante, há dez anos era dada largada ao Brasileirão da Baixada, uma competição até então realizada só no município de Belford Roxo, e hoje temos filiados em quase todo território fluminense. Ao todo, dez municípios já foram representados em algum momento no Brasileirão, isso é gratificante, só tenho a agradecer a todos que fazem a nossa competição ser tão grandiosos, torcedores, diretores, jogadores, árbitros e nossos delegados, que nos ajudam muito na organização”, disse Jackson Macedo.



O sorteio durou aproximadamente 30 minutos e trouxe bons duelos e três clássicos municipais para esquentar ainda mais a disputa: No grupo B, Lageense e Guerreiros prometem parar a cidade de Paracambi, o mesmo acontece em Seropédica, com o confronto entre Esperança e Grêmio Esportivo no grupo C, já em Nova Iguaçu, haverá Uva x ExploZão, clássico que já foi disputado em mata-mata de Brasileirão.

O diretor de competições Marcos, falou um pouco sobre a formula de competição e suas expectativas sobre a competição. “Diferente do ano passado, a competição será disputada por 16 equipes, divididas em quatro grupos, as três melhores de cada grupo se classificam, sendo que a 1ª colocada avança de forma direta as quartas de finais e as outras duas disputarão um preliminar. A expectativa sobre a competição é sempre a melhor possível, ainda mais se tratando de uma edição comemorativa de 10 anos. O Brasileirão da Baixada hoje é o nível máximo na Baixada Fluminense e quem não quer ser campeão da Baixada! Nos vemos dia 2 de Abril”, declarou Marcos Leandro

A 1ª rodada da competição está marcada para o dia 02 de abril com os seguintes jogos:



Aratangi x Dois Toques - Heliópolis A.C. - 13h

Poderoso x Periferia - Aliança de Austin - 11h20

Filhos de Davi x Guerreiros - S.E.Unidos do Cobrex - 11h30

Lageense x Chaparral - A.E.Lageense - 11h30

Maquina de Shangri-lá x Esperança - Estádio Nélio Gomes - 10h30

(Transmissão ao vivo no facebook da ACFBR e no youtube da WFPG)

Grêmio Esportivo x Point Parque - Estádio Tio Juca - 11h00

ExploZão x Projeto Energy - Tucano - 14h00

Redondezas x UVA - Vila Central F.C. - 13h30



