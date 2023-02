Esta é a segunda edição do projeto de responsabilidade social que atende mulheres cisgênero e transgênero, em situação de vulnerabilidade - Divulgação

Publicado 16/02/2023 18:55 | Atualizado 16/02/2023 18:58

Baixada Fluminense - Qualificação de mulheres para o mercado de trabalho com foco na indústria. Esse é o objetivo do Projeto Elas da Bayer, desenvolvido com a Firjan SENAI SESI Nova Iguaçu, onde mais uma turma de capacitação de Assistente de Produção Industrial foi formada nesta quarta-feira (15/02). Esta é a segunda edição do projeto de responsabilidade social que atende mulheres cisgênero e transgênero, em situação de vulnerabilidade. A oportunidade é direcionada para moradoras da Baixada Fluminense, nos municípios de Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu e São João de Meriti.

A primeira edição do projeto registrou um índice de 87,5% de empregabilidade entre alunas. Para a presidente do Conselho Firjan de Mulheres, Carla Pinheiro, a parceria entre a Bayer e a Firjan SENAI SESI oferece oportunidades para que mulheres consigam ser inseridas no setor industrial. “O projeto abre um caminho no capítulo da diversidade e inclusão e inspira outras empresas. É uma iniciativa de grande importância para essas mulheres cis e trans, que dificilmente teriam uma oportunidade como essa. Esse é um programa de sucesso para a promoção da inclusão, para acolher e gerar oportunidades em ambientes que eram dominados por homens”, ressalta Carla.

A proposta é, além do preparo profissional, desenvolver habilidades sociais e competências socioemocionais, com abordagem de temas transversais relacionados à formação cidadã. “Esta é a segunda turma, com grande potencial para a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Esperamos que cada vez mais empresas abram oportunidades como essa, que garantam a inclusão qualificada e a promoção da diversidade nas indústrias”, destacou Eliane Damasceno, coordenadora de projetos integrados de Responsabilidade Social da Firjan SESI.

A inclusão social de forma qualificada para mulheres é o principal objetivo do projeto que atende diversas áreas da indústria. “É muito gratificante contribuir para que essas mulheres conquistem um lugar no mercado de trabalho. O olhar para a inclusão e diversidade é transformador. Ações como esta são muito importantes para a mudança de cultura no mundo corporativo e da nossa sociedade como um todo”, destacou Fernanda Queiroz, coordenadora da Firjan Caxias e Região.

Com o curso, as alunas serão preparadas para atuar na área industrial no recebimento, expedição e armazenamento de mercadorias e produtos; monitorar o processo de produção; realizar controle de produção e planejamento em conformidade com normas e procedimentos técnicos. O curso terá duração de quatro meses, com aulas realizadas no modo presencial, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

“Para nós é um programa de grande sensibilidade. É um grande esforço em preparar pessoas para a indústria e isso, está ligado ao nosso propósito. A Bayer tem objetivo de alcançar 50% de igualdade de gênero entre seus trabalhadores. A Firjan tem oferecido grande colaboração, com recursos para que essa capacitação ocorra”, destacou Frederico Bergallo, diretor da Bayer de Belford Roxo, ressaltando que a iniciativa tem sido desenvolvida no Rio de Janeiro e um unidade da empresa de São Paulo, locais onde as alunas estão conseguindo ser inseridas no mercado trabalho.