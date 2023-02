Convocação de candidatos que se inscreveram na lista de espera do Sisu 2022 começa nesta quinta-feira - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Começam nesta quinta-feira, 16, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) edição de 2023, que seleciona estudantes para vagas nas instituições públicas de ensino superior. Para se inscrever, os estudantes interessados devem acessar o Portal Acesso Único , do Ministério da Educação, até o dia 24 de fevereiro.O site disponibiliza informações sobre processos seletivos para o ensino superior, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo em faculdades privadas e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com financiamento especial para cursos superiores.Todos os processos seletivos têm por base as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o Ministério da Educação, "os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fies".

Para participar da seleção do Sisu 2023, o candidato, além de ter feito o Enem 2022, não pode ter zerado a nota da prova de redação nem participado do exame como treineiro. Na hora da inscrição, o candidato precisa indicar as opções de curso desejadas e é selecionado conforme a classificação obtida com a nota da edição mais recente do Enem.



As inscrições para o Sisu ocorrem até o dia 24 e a previsão é de que a primeira chamada seja divulgada no dia 28. Semestralmente, o sistema eletrônico ofertado pelo Ministério da Educação permite a escolha entre milhares de vagas em instituições de todo o país.

A primeira edição de 2023 oferece 226.399 mil vagas em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 universidades federais. Ao todo, são 6.402 cursos de graduação, segundo o MEC. As instituições participantes deverão lançar a ocupação das vagas em primeira chamada entre 2 e 10 de março.

Cronograma

- Inscrições do Sisu: de 16 a 24 de fevereiro

- Resultado do Sisu: 28 de fevereiro

- Inscrição do Prouni: de 28 de fevereiro a 3 de março

- Resultados do Prouni: 7 a 16 de março (1ª chamada) e 21 a 30 de março (2ª chamada)

- Inscrições do Fies: de 7 a 10 de março

- Resultados do Fies: 14 de março

Como fazer a inscrição

Clique em "Fazer inscrição" na página do Sisu e, logo em seguida, em "Entrar com gov.br ou fazer cadastro". Na parte de "Minha inscrição", você pode escolher duas opções de curso. Basta clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção".

Também é possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso na barra de buscas. Ao clicar no curso de preferência, aparecem mais detalhes e modalidades disponíveis. Escolha uma das opções e clique em "Escolher esta modalidade", logo em seguida.



Por fim, para concluir a inscrição, clique em "Confirmar minha inscrição". Você poderá conferir suas informações na parte de "Minha inscrição" e mudar suas opções enquanto durar o período de solicitação do Sisu.

*Com informações da Agência Brasil