Ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama viajaram para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro - Reprodução: Isac Nóbrega/PR

Ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama viajaram para os Estados Unidos no dia 30 de dezembroReprodução: Isac Nóbrega/PR

Publicado 17/02/2023 11:40

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou na última quinta-feira, 16, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não deve retornar ao Brasil. Segundo ela, o marido "precisa descansar mais".



"Acho que ele precisa descansar mais, continuar por lá. Estou com ele há 15 anos e nunca o vi descansar", disse Michelle ao jornal "Correio Braziliense".



Michelle estava passeando em um shopping de Brasília com a filha mais nova, Laura, de 12 anos, quando respondeu algumas perguntas do veículo de notícias.

Sobre o salário de R$ 33 mil que vai receber como dirigente partidária encarregada de presidir o PL Mulher, ela disse: "Não é tanto assim. Não é o valor líquido. E, se vou ter de viajar o país todo, preciso ter condições", respondeu.



A ex-primeira-dama também negou que deseja se candidatar a um cargo político futuramente ou que seja a sucessora do marido caso ele fique inelegível.



"Não tenho pretensão alguma. Falam muita coisa, mas nem sempre é assim. E eu já esclareci isso", disse Michelle.



O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama viajaram para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro. Ela retornou no dia 26 de janeiro e deixou o Aeroporto de Brasília acompanhada pelo segurança.



No último sábado, 11, Bolsonaro esteve no evento Church of All Nations ("Igreja de Todas as Nações"), da Assembleia de Deus, e disse que irá retornar ao Brasil nas próximas semanas porque a "missão ainda não acabou".