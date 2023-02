Bolsonaro só se manifestará após receber o relatório das forças armadas - Evaristo Sá/AFP

Bolsonaro só se manifestará após receber o relatório das forças armadasEvaristo Sá/AFP

Publicado 17/02/2023 21:19

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Carvalho, afirmou nesta sexta-feira (17), em entrevista à CNN Brasil, que existe o registro de vacinação contra a Covid-19 por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Esse registro existe. Esse registro, se ele está no ofício da CGU, eu não tenho como negar", afirmou Carvalho.

O ministro, no entanto, disse que o documento não será divulgado, ou se continuará sob sigilo de 100 anos, até que se conclua uma apuração se houve adulteração do cartão de vacinação de Bolsonaro. A CGU investiga se houve acréscimo ou retirada de informações do cartão de vacinação do ex-presidente.

No sistema de banco de dados do Ministério da Saúde há um registro de vacinação de Bolsonaro contra covid-19 feito no dia 19 de julho de 2021, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Parque Peruche, em São Paulo.

Conhecido por questionar a eficácia das vacinas e de não estimular a campanha de imunização, Bolsonaro disse publicamente em 2021 que não se vacinou contra a covid-19. Para evitar acesso à informação, seu governo impôs sigilo de 100 anos sob a alegação de ser um informação particular.

*Com informações da Agência Estado