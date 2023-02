CGU informou que existe registro de vacinação de Bolsonaro contra a Covid no sistema do Ministério da Saúde - Marcos Corrêa/PR - 24.04.20

Publicado 18/02/2023 08:30 | Atualizado 18/02/2023 08:56

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Carvalho, afirmou nesta sexta, 17, que é preciso concluir a apuração sobre a possibilidade de adulteração do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) antes de decidir divulgar o documento, ou manter o sigilo de 100 anos imposto pelo governo passado. O prazo para essa análise vai até o dia 13 de março.

Como revelou o Estadão, a CGU está investigando se houve algum tipo de adulteração no cartão de vacinação virtual de Bolsonaro. Segundo a reportagem apurou, o processo apura se houve inserção ou mesmo retirada de dados do cartão do ex-presidente.

Bolsonaro disse não ter se vacinado contra a covid-19. Ele impôs sigilo de um século sobre o documento e alegou privacidade. Durante a pandemia, o então presidente questionou a eficácia da vacina e desestimulou a imunização.