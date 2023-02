Empresa lançou campanha para ajudar pessoas que perderam documentos - Antonio Cruz/Agência Brasil

Empresa lançou campanha para ajudar pessoas que perderam documentosAntonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 18/02/2023 11:58

O medo da falta de segurança impede muitos brasileiros de cair na folia no carnaval. É o que revela uma pesquisa da Serasa, que ouviu 1.573 consumidores da base do órgão, realizada entre 10 e 14 de fevereiro. Com o objetivo de conhecer os hábitos e as percepções do brasileiro sobre segurança de dados durante o período da folia, o levantamento aponta que 74% dos brasileiros já deixaram de ir a algum evento no carnaval pensando na própria segurança e na de seus bens.



“Marcado pelo sentimento de alegria e festa, o carnaval brasileiro concentra grandes aglomerações de pessoas, geralmente em total relax e descontração, clima perfeito para a ação dos golpistas”, alerta Aline Sanchez, gerente do Serasa Premium.



Documentos