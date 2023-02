O jornalista Roberto Kovalick compartilhou fotos da enchente nas redes sociais na região de São Sebastião - Reprodução/Instagram

O jornalista Roberto Kovalick compartilhou fotos da enchente nas redes sociais na região de São SebastiãoReprodução/Instagram

Publicado 19/02/2023 11:47

Guarujá - As fortes e prolongadas chuvas atingem todo o litoral de São Paulo desde o sábado, 18, têm causado uma série de estragos e de transtornos para moradores e foliões da região no feriado de Carnaval. As praias com maior volume de chuva são São Sebastião e Bertioga, no Litoral Norte, e Peruíbe e Guarujá, no Litoral Sul, segundo a Defesa Civil.



Há registros de alagamentos e casas inundadas em toda a região, que segue em estado de alerta, pois a chuva ainda persiste neste domingo, 19. Nas ruas próximas à Praia de Juquehy, em São Sebastião, muitos pontos de alagamento impedem que moradores e turistas que alugaram casas deixem o local. Já chove há mais de oito horas na região.

ALERTA DE CHUVAS FORTES! LITORAL PAULISTA



A @defesacivilsp alerta todo litoral paulista, há previsão para chuvas intensas e contínuas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões do Estado de São Paulo. pic.twitter.com/qIDLxeVjsY — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) February 19, 2023

O jornalista Roberto Kovalick, da 'TV Globo', compartilhou o drama com seguidores nas redes sociais. Ilhado após enchente atingir casa em que está hospedado com a família, em Juquehy, ele publicou vídeos no Stories do Instagram que mostram carros cobertos pela água da chuva e cômodos da casa submersos.



As praias de Bertioga e São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, sofreram com cerca de 400 milímetros de chuva nas últimas oito horas, segundo a Metsul. Apenas entre 00h e 01h, São Sebastião teve no entorno de 100 milímetros de de chuva. A previsão para fevereiro inteiro em municípios como Ilhabela e São Sebastião é de 303 mm. O jornalista Roberto Kovalick, da 'TV Globo', compartilhou o drama com seguidores nas redes sociais. Ilhado após enchente atingir casa em que está hospedado com a família, em Juquehy, ele publicou vídeos no Stories do Instagram que mostram carros cobertos pela água da chuva e cômodos da casa submersos.As praias de Bertioga e São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, sofreram com cerca de 400 milímetros de chuva nas últimas oito horas, segundo a Metsul. Apenas entre 00h e 01h, São Sebastião teve no entorno de 100 milímetros de de chuva. A previsão para fevereiro inteiro em municípios como Ilhabela e São Sebastião é de 303 mm.



Em Bertioga, as festividades de carnaval foram adiadas em alguns lugares, como Chácaras e Boraceia. No Litoral Sul, a prefeitura de Guarujá também acionou o "alerta vermelho" para evitar possíveis ocorrências causadas pelas chuvas. A Defesa Civil de São Paulo já havia sinalizado na sexta-feira os alertas para o Litoral Norte, destacando a região com as maiores previsões de chuvas — e com as maiores preocupações.



A Defesa Civil conta com o aplicativo Alerta SP e emite comunicados conforme surgem novos avisos e alertas. Você também pode se cadastrar para receber SMS's pelo número 40199. Em caso de emergência ligue para o número 199.