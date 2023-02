São Sebastião foi a cidade mais afetada pelas chuvas - Twitter/Reprodução

Publicado 19/02/2023 16:11

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), disse na tarde deste domingo, 19, que publicará "nas próximas horas" um decreto de calamidade pública devido às fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado e a Baixada Santista. O decreto deve contemplar todas as cidades que sofreram impactos do temporal.

"O decreto de calamidade pública vai ser publicado muito brevemente, nas próximas horas, em todas as cidades, para que a gente possa fazer o trabalho emergencial da melhor forma possível", disse, durante visita às cidades atingidas. Mais cedo, pelo Twitter, Tarcísio avisara que iria hoje a Ubatuba e São Sebastião.

Segundo o governador, a cidade de São Sebastião sofreu os maiores impactos das chuvas. Ele relatou que houve uma funcionária pública de 35 anos morreu na cidade, em decorrência do temporal. As fortes chuvas também causaram a morte de uma criança em Ubatuba, afirmou.

"Nas outras cidades, a gente acabou tendo ocorrências. Choveu muito, tivemos alagamentos, temos desalojados, desabrigados", disse Tarcísio. "Não temos vítimas nas outras cidades, em Bertioga, em Ilhabela. Temos os danos materiais, vamos prestar assistência aos desabrigados, aos desalojados."

Ele acrescentou que as chuvas tiveram impacto em rodovias. Segundo Tarcísio, a Rio-Santos (BR-101) continua "bastante comprometida" e "completamente interditada", mas já há um acordo com as concessionárias para promover a desobstrução. "Nosso objetivo, primeiro, é fazer essa desobstrução, e para que o socorro chegue imediatamente a essa região a gente vai usar helicópteros", disse.

Tarcísio relatou ter pedido ajuda das Forças Armadas, que se comprometeram a disponibilizar aviões de grande porte para que o governo possa levar tropas de bombeiros à região. Ele disse que o governo vai agir para retirar feridos da região. Segundo o governador, não há um número fechado, mas os relatos indicam 30 feridos ou mais.

O plano do governo envolve encaminhar os feridos ao Hospital Regional de Caraguatatuba. Se a capacidade do hospital for preenchida, o restante das pessoas será enviada ao Hospital Regional de São José dos Campos e ao Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Tarcísio acrescentou que algumas estações de tratamento de água foram impactadas. Segundo o governador, a Sabesp deverá enviar caminhões-pipa para abastecer a região.

As declarações constam de uma gravação de uma coletiva enviada pelo governo à imprensa. Segundo a assessoria do governador, a falta de sinal na região impediu que a coletiva fosse transmitida ao vivo.