Equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para as áreas atingidas pelos temporais - CBPM-SP/Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para as áreas atingidas pelos temporaisCBPM-SP/Divulgação

Publicado 20/02/2023 09:31

Cerca de 100 homens do Corpo de Bombeiros trabalham no resgate de vítimas em São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Há pessoas ilhadas, desaparecidas e embaixo de escombros. Autoridades já registraram mortes na região.

Segundo o governo paulista, as equipes estão usando 17 viaturas e sete helicópteros Águia. O governo federal também ordenou que aeronaves do Exército sejam usadas para ajudar no resgate. A Força ainda enviou técnicos do batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba.



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que pediu o apoio do Exército porque as equipes de resgate não conseguem chegar em regiões críticas da costa sul, pois há interdições em trechos de rodovias.



“Ainda estamos avaliando o tamanho do problema. É grave, choveu muito. A gente tem muitos deslizamentos na Rio-Santos, que está bastante comprometida, o que dificulta o acesso a algumas comunidades. Para que o socorro chegue imediatamente, vamos usar helicópteros águia da PM e do Exército”, comentou o governador.

"Pedimos apoio das Forças Armadas e fomos prontamente atendidos. O batalhão de aviação de Taubaté vai disponibilizar aeronaves de grande porte para deslocar a tropa de bombeiros para lá e para remover pessoas feridas para hospitais de referência”, completou.



A Sabesp suspendeu o abastecimento de água por causa dos estragados da chuva. A empresa explicou que vai enviar caminhões-tanque para hospitais, que receberão feridos.