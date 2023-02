Sabesp trabalha para normalizar o fornecimento de água nos municípios afetados pelos temporais - Divulgação/Sabesp

Sabesp trabalha para normalizar o fornecimento de água nos municípios afetados pelos temporaisDivulgação/Sabesp

Publicado 20/02/2023 10:57

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) trabalha para restabelecer os sistemas de abastecimento de água no litoral norte e na Baixada Santista após os desastres ocasionados pelas chuvas. A informação foi atualizada na manhã desta segunda-feira, 20, pela Secretaria de Comunicação de São Paulo.

De acordo com a nota emitida à imprensa, em São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte, 14 caminhões tanque da companhia realizam o abastecimento emergencial até a regularização dos sistemas. Com a liberação do acesso até Maresias (São Sebastião), os técnicos da Sabesp seguem para efetuar os reparos na estação de captação de água.

Em Caraguatatuba e Ubatuba, também no litoral norte, os sistemas de abastecimento estão em processo de recuperação. A nota informa ainda que, ao todo, 104 técnicos da companhia estão empenhados nesse trabalho, com o apoio de caminhões de hidrojateamento e alto vácuo, seis retroescavadeiras e outros veículos.