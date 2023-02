Registro feito nesta segunda-feira mostra estrutura comprometida da ponte sobre o Rio Mampituba - Corpo de Bombeiros de Passo de Torres/Divulgação

Registro feito nesta segunda-feira mostra estrutura comprometida da ponte sobre o Rio MampitubaCorpo de Bombeiros de Passo de Torres/Divulgação

Publicado 20/02/2023 10:33

Torres - Uma ponte pênsil sobre o Rio Mampituba, que liga os municípios de Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, teve parte de sua estrutura rompida na madrugada desta segunda-feira, 20, provocando a queda de cerca de 100 pessoas durante a travessia. O excesso de peso é investigado como a possível causa da ruptura da ponte de 30 metros de extensão.



"Bombeiros gaúchos e catarinenses trabalharam no resgate e, até o momento, não há informações sobre vítimas... Ao atravessar a ponte, há placas informativas sobre a capacidade máxima: 20 pessoas", informou a prefeitura de Torres, por meio de nota.

Ponte pênsil em Passo de Torres - SC arrebenta e deixa mais de 50 feridos. pic.twitter.com/NmqNCxxvEW — Rose D Barros (@rosedbarros) February 20, 2023

A Brigada Militar (BM) e o Corpo de Bombeiros informaram que pelo menos 30 pessoas foram resgatadas da água após o acidente. No entanto, há pelo menos três pessoas desaparecidas, entre elas, uma mãe e uma criança de 1 ano. Dezesseis pessoas já receberam atendimento médico em Torres. As buscas no Rio Mampituba continuam em curso.