Foram registrados, até o momento, mais de 970 desalojados e 747 desabrigados - Instagram/Reprodução

Publicado 20/02/2023 12:56

O governador Tarcísio de Freitas declarou nesta segunda-feira, 20, luto oficial de três dias em todo o Estado de São Paulo por causa da tragédia das chuvas em cidades do litoral. A medida foi publicada no Diário Oficial. "Fica declarado luto oficial no Estado, por três dias, em manifestação de profundo pesar pelas vítimas das fortes chuvas que atingiram os Municípios de Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba nas últimas horas", diz a medida. Tarcísio de Freitas fez o anúncio em sua conta no Twitter.