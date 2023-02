Lula se encontrou com políticos dos municípios atingidos pelas chuvas - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 20/02/2023 11:16 | Atualizado 20/02/2023 12:05

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma comitiva de ministros sobrevoaram na manhã desta segunda-feira, 20, as áreas atingidas por fortes chuvas no litoral norte de São Paulo, de acordo com a assessoria de imprensa do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Após a vistoria aérea, Lula e os ministros devem se reunir com lideranças e autoridades locais, no Teatro Municipal de São Sebastião (SP), a cidade mais afetada pelos fortes temporais.

Além de Rui Costa, também acompanham Lula ministros como Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Renan Filho (Transportes), Márcio França (Portos e Aeroportos) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que está no Guarujá (SP), acompanharia a comitiva, mas desistiu após constatar que não conseguiria chegar ao local devido a interdições na BR-101, principal ligação entre as duas cidades.

No Guarujá, Tebet acompanhará nesta segunda o prefeito Válter Suman (PSDB) em uma visita a um dos centros de acolhida montados na cidade para receber famílias desalojadas, de acordo com sua assessoria.