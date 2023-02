Moradores e voluntários formam 'corrente humana' para salvar crianças da enchente em São Sebastião - Reprodução

Publicado 20/02/2023 13:44

São Sebastião - Novos vídeos gravados em São Sebastião, município do litoral norte de São Paulo mais castigado pelo temporal dos últimos dois dias, têm viralizado e comovido muitos brasileiros. É o caso do publicado pelo prefeito da cidade, Felipe Augusto (PSDB), que mostra moradores formando uma 'corrente humana' para salvar bebês e crianças.



A 'corrente humana' aconteceu um bairro profundamente afetado pelo temporal que deixou um rastro de destruição após uma série de deslizamentos e inundações em São Sebastião e em outras cidades do litoral norte. Mais de uma dezena de pessoas participaram da ação, todas com os pés atolados na lama que escorreu pelas ruas e encostas.

Imagens tristes da tragédia aqui em São Sebastião/SP pic.twitter.com/n9yIDl92CH — Prefeito Felipe Augusto (@prefeitoFA) February 19, 2023 De acordo com informações do governo do estado de São Paulo, subiu para 36 o número de óbitos do município, todos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade e outras da região desde sábado, 18. Uma outra pessoa morreu em Ubatuba.



Além do número de mortes confirmadas, outras 40 pessoas estão desaparecidos somente em São Sebastião. Os resgates estão sendo auxiliados por helicópteros das Forças Armadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na cidade com o time de ministros para prestar solidariedade e anunciar uma série de medidas imediatas de auxílio às vítimas do desastre natural. De acordo com informações do governo do estado de São Paulo, subiu para 36 o número de óbitos do município, todos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade e outras da região desde sábado, 18. Uma outra pessoa morreu em Ubatuba.Além do número de mortes confirmadas, outras 40 pessoas estão desaparecidos somente em São Sebastião. Os resgates estão sendo auxiliados por helicópteros das Forças Armadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na cidade com o time de ministros para prestar solidariedade e anunciar uma série de medidas imediatas de auxílio às vítimas do desastre natural.

A prioridade é o socorro aos sobrevivente e o fornecimento de insumos para mais de 970 desalojados e 747 desabrigados, informou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).