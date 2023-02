Lula passa o Carnaval na Bahia - Ricardo Stuckert/PR

Publicado 20/02/2023 19:26

Salvador - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou a cidade de São Sebastião nesta segunda-feira (20) e voltou para Base Naval de Aratu, na Bahia. Ele escolheu o local para descansar durante o Carnaval, mas interrompeu a folga para visitar o litoral norte de São Paulo após a região ser afetada por fortes chuvas.

O governante passará o restante do dia de hoje e a terça (21) com a primeira-dama Janja e os seus filhos. A previsão é que ele retorne para Brasília na noite de amanhã ou na manhã de quarta (22) para participar de compromissos oficiais no Palácio do Planalto.

Lula escolheu a Base Naval de Aratu para descansar no Carnaval, mas deixou o local para ver a tragédia causada por tempestades no litoral norte de São Paulo.

Ele foi para São Sebastião acompanhado dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Ana Moser (Esportes), Jader Filho (Cidades), Márcio França (Portos e Aeroportos), Márcio Macêdo (Secretaria Geral), Paulo Pimenta (Secom), Renan Filho (Transportes), Rui Costa (Casa Civil) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).

Lula se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e com o prefeito Felipe Augusto (PSDB). Os três decidiram que vão reconstruir moradias com a coordenação do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e do Ministério das Cidades, sendo de responsabilidade da prefeitura encontrar locais fora de áreas de risco para as obras serem feitas.

Também ficou definido que a ajuda humanitária vai ficar centralizada no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e do município de São Sebastião.

Vítimas

São 37 mortes em decorrência das chuvas no litoral norte paulista. Somente em São Sebastião, 36 pessoas morreram após temporais devastarem a cidade. Em Ubatuba, há uma vítima. A última atualização é da noite desse domingo (19).

Segundo dados do governo de São Paulo, mais de 550 pessoas tiveram que deixar as casas em que vivem no litoral após as tempestades. Até as 19h de ontem, foram contabilizadas 228 desalojados, que se deslocaram para casas de parentes, e 338 desabrigados, que foram encaminhados a abrigos públicos.

Para ajudar as pessoas que foram afetadas pelos estragos da chuva, prefeituras e Organizações Não-Governamentais (ONGs) estão arrecadando doações em dinheiro ou itens básicos.

Veja como ajudar:

Para quem mora na região, a Prefeitura de São Sebastião está arrecadando itens pessoalmente.

O que doar?

- Água potável;

- Alimentos não perecíveis;

- Materiais de limpeza;

- Água sanitária;

- Roupas;

- Calçados;

- Itens de higiene pessoal;

- Roupas de cama;

- Fraldas infantis e adultas;

- Colchões;

- Móveis;

- Eletrodomésticos;

- Ração para pets;