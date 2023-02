Equipes de psicólogos dão apoio aos familiares das vítimas - Foto: Prefeitura de São Sebastião/Twitter

Publicado 21/02/2023 11:45

Nesta terça-feira, 21, o governo estadual informou ter identificado sete dos 44 mortos em decorrência dos desastres após as chuvas no litoral norte de São Paulo . Segundo as informações, ao menos três vítimas são crianças e, outras quatro são dois homens e duas mulheres. "Equipes do município com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas", afirma o comunicado.

Em todo o estado, há 1.730 desalojados e 766 desabrigados em decorrência das chuvas . O governo afirma que os trabalhos de busca e salvamento seguem sem interrupção.



De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 18 adultos e cinco crianças vítimas das chuvas foram atendidas no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). "Deste total, seis estão em estado grave e 13 estáveis", conforme o comunicado. Outros dois pacientes já receberam alta hospitalar e mais duas, uma grávida e uma puérpera, foram transferidas para o Hospital Stella Maris, que também fica na região.

O governo estadual também diz que as unidades de saúde do estado no litoral norte estão em alerta para receber possíveis feridos desde o último domingo, 19.