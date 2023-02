Chuvas em SP: Governo envia dez antenas a São Sebastião para comunicação de equipes de socorro - Governo do estado de SP/Divulgação

Chuvas em SP: Governo envia dez antenas a São Sebastião para comunicação de equipes de socorroGoverno do estado de SP/Divulgação

Publicado 21/02/2023 16:32 | Atualizado 21/02/2023 16:35

São Paulo - O Ministério das Comunicações e a Telebras disponibilizaram dez antenas portáteis para auxílio de comunicação via satélite para a região de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, que foi afetada pelas fortes chuvas na madrugada de sexta-feira para sábado.

Quatro dos equipamentos chegam ainda hoje ao local, junto com dois engenheiros que darão suporte e treinamento para seu uso. As antenas possibilitarão a comunicação das equipes que atuam nas áreas mais isoladas e na desobstrução de estradas, por exemplo.



Cada antena tem capacidade de garantir 20 Mbps de conexão. Os equipamentos são os mesmos que foram repassados para apoiar o atendimento no Território Ianomami.

"Estamos todos juntos nesta iniciativa que tem por objetivo garantir o mínimo de condições para que as pessoas que foram atingidas pelas chuvas intensas e enxurradas possam se recuperar", disse o ministro Juscelino Filho por meio de nota.