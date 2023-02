Bloqueios de estrada: rodovias seguem com obstrução de passagem - Divulgação: Governo do Estado de São Paulo

Bloqueios de estrada: rodovias seguem com obstrução de passagem Divulgação: Governo do Estado de São Paulo

Publicado 22/02/2023 09:13

São Paulo - Após as fortes chuvas que atingiram o litoral Norte de São Paulo no fim de semana de Carnaval e provocaram 48 mortes na região, rodovias ainda permanecem com interdições totais ou parciais. Conforme o governo do estado, a subida da serra pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes ou Rodovia dos Tamoios, a depender do ponto na Rio-Santos onde o motorista se encontra.

"Caso esteja na altura da Praia de Juquehy (km 176), no sentido de Bertioga, a rota é somente pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. Para o motorista que estiver do outro lado da interrupção total da Rio-Santos, no km 174, a rota é somente a Rodovia dos Tamoios", afirma a nota.



Conforme o boletim mais atualizado do governo paulista, divulgado na noite da última terça-feira, 21, ainda havia ao menos dois bloqueios totais e ao menos 17 pontos parcialmente interditados



Diversos pontos da Rodovia Rio-Santos (SP-055), no entanto, que estavam totalmente obstruídos, foram liberados parcialmente para o tráfego pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na terça-feira, entre São Sebastião e Ubatuba.



Já as obras de reparo na Rodovia Mogi-Bertioga terão duração de até ao menos 180 dias. A liberação parcial, segundo o governo paulista, está prevista para ocorrer em dois meses. De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, a expectativa é que o investimento estimado seja de R$ 9,4 milhões. Na terça, uma equipe do DER iniciou os serviços de recuperação no local.

"Foi uma chuva muito forte, atípica, a maior já registrada no País, com 600 milímetros em 24 horas. Na Mogi-Bertioga, serão necessários dois meses de trabalho para desobstrução parcial, e até seis meses para a liberação completa, porque iremos construir um novo muro de arrimo de contenção, reforçar o muro de arrimo existente e criar um novo sistema de drenagem", afirmou ela.



Rodovias administradas pelo DER que estão com pontos de interdição total e parcial:



Total:



Rio-Santos (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego SP-055)



- Km 174+500 - queda de barreira (Praia Preta)



Mogi-Bertioga (SP-098)



- A via segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim



Parcial:



Mogi-Bertioga (SP-098)



- Também há interdição parcial nos km 90 e 91, em razão de queda de barreira; e no km 87, por causa de uma erosão.



Rio-Santos (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego SP-055)



- Km 061 - queda de barreira (Praia do Lamberto)



- Km 066 - queda de barreira (Praia de Fortaleza)



- Km 084 - queda de árvore (Praia Tabatinga)



- Km 087- queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha)



- Km 095 - alagamento (Praia Massaguaçu)



- Km 095 ao 096 - queda de barreira (Praia Massaguaçu)



- Km 116 - queda de barreira (Praia da Cigarra)



- Km 142 - queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque)



- Km 136 ao 142 - queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque)



- Km 157 ao 162 - queda de barreira (Praia de Maresias)



- Km 164 - queda de barreira (Praia de Boiçucanga)



- Km 180 - queda de árvore (Praia Preta)



- Km 188 - erosão (Praia de Boracéia)



- Km 189 - erosão (Praia de Boracéia)



Oswaldo Cruz (SP-125)



- Km 11 - queda de barreira



- Km 13 - queda de barreira



- Km 58 - queda de barreira



Travessia São Sebastião/Ilhabela



Segundo o Departamento Hidroviário (DH), a travessia de balsa São Sebastião/Ilhabela foi completamente restabelecida na terça-feira.