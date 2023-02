O corpo de Brian Grandi foi encontrado na manhã desta quinta-feira - Facebook/Reprodução

Publicado 23/02/2023 11:38

O corpo de Brian Grandi, de 20 anos, foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 23, na beira da praia do balneário Passo de Torres (SC), bem próximo ao encontro das águas do Rio Mampituba com o mar. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do município catarinense, que faz divisa com Torres (RS).

Grandi estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira, 20, quando os cabos de ponte pênsil entre Torres e Passo de Torres se romperam, derrubando dezenas de pessoas nas águas do Rio Mampituba. A capacidade de pedestres na ponte, conforme placas de advertência nas cabeceiras, é de 20. Havia no local, porém, cerca de 100 pessoas no momento do acidente. Mais de 30 vítimas foram resgatadas por pescadores e populares. Outros conseguiram se salvar nadando até as margens do rio.

As buscas ao corpo do jovem mobilizaram dezenas de bombeiros, mergulhadores, policiais militares, entre outras autoridades dos balneários de Torres e Passo de Torres. Durante as investigações, a polícia gaúcha confirmou que o rastreamento do celular de Brian registrou a última localização nas proximidades da ponte pênsil, por volta das 2h20, horário da tragédia.

Análise preliminar do Instituto-Geral de Perícias (IGP), apontou que os cabos da ponte que virou, derrubando dezenas de pessoas no rio, estavam com "grau avançado de corrosão". O corpo do jovem será enviado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Araranguá, em Santa Catarina - e o sepultamento da vítima será em Torres (RS).