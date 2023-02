Zambelli afirmou que Bolsonaro não pode ser responsabilizado por atos de seguidores - Redes sociais/Reprodução

Publicado 23/02/2023 15:35 | Atualizado 23/02/2023 15:42

Brasília - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse que o ex-presidente 'deveria ter sido mais claro' nas mensagens a seus apoiadores após as eleições de 2022. Para ela, isso poderia ter 'distencionado o clima de acirramento', além de evitado pedidos de golpe de Estado.

Em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo", publicada nesta quinta-feira, 23, a deputada disse que Bolsonaro poderia ter evitado as invasões.

"Ele seria um remédio se tivesse dito que era para as pessoas saírem dos quartéis", disse Zambelli.

A deputada referia-se a uma "live" do presidente em 30 de dezembro onde ele não reconheceu claramente sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na época dos atos em Brasília, Zambelli estava impedida judicialmente de usar suas redes sociais por ordem judicial.

"Eu soube no dia 7 que as pessoas subiriam para a Esplanada. Conversei com várias pessoas pedindo cautela. Não me sinto culpada pelo dia 8", contou.

Zambelli concordou que as falas de Bolsonaro podem ter estimulado o comportamento golpista dos apoiadores, mas reiterou que as 'condutas' devem ser individualizadas. Na sua visão, Bolsonaro não pode ser responsabilizado por atos de seus seguidores.

"Sei que a gente influencia as pessoas. Depois do dia 8, estou sendo bem mais cuidadosa para não ter mais pessoas se enganando. A gente está em outro patamar, agora não é hora de bater no STF, não é hora de fazer manifestação", opinou a deputada.