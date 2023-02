Seguradoras aguardam a liberação para acesso a algumas áreas do litoral norte de São Paulo - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 24/02/2023 09:48 | Atualizado 24/02/2023 12:37

São Paulo – O número de mortos em decorrência dos temporais no litoral norte de São Paulo subiu para 54, sendo que 53 das vítimas são de São Sebastião e uma de Ubatuba. A área foi fortemente atingida pelas chuvas no último final de semana, o que acarretou deslizamentos de terra. Segundo a Defesa Civil do estado, 38 corpos já foram identificados — 13 homens, 12 mulheres e 13 crianças.

Equipes de resgate seguem trabalhando para encontrar pessoas desaparecidas. Além disso, ainda de acordo com o governo de São Paulo, equipes do município de São Sebastião, com psicólogas e assistentes sociais, fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. No momento há um total de 2.251 pessoas desalojadas e 1.815 desabrigadas na região.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de São Paulo informou que 21 adultos e seis crianças vítimas das chuvas foram atendidos no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), no município de Caraguatatuba. Deste total, oito já receberam alta, 15 permanecem internados com quadro de saúde estável e quatro foram transferidos para outras unidades. A SES acrescentou que todos os pacientes atendidos no HRLN tiveram os familiares localizados pela assistência social.

Marinha avalia instalar hospitais de campanha

A Marinha do Brasil avalia instalar hospitais de campanha em áreas isoladas do litoral norte paulista para agilizar o atendimento aos atingidos pelos temporais do fim de semana. Ainda que uma unidade já esteja instalada no Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico e pronta para operar, a ideia é evitar a necessidade de deslocamento, principalmente devido às vias interditadas.

