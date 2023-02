Sorteio do Concurso 2.567 foi realizado nessa quinta-feira (23) - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Sorteio do Concurso 2.567 foi realizado nessa quinta-feira (23)Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 24/02/2023 10:01

Uma aposta do Distrito Federal acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O sorteio do Concurso 2.567 foi realizado nessa quinta-feira (23) à noite, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A aposta premiada, um jogo simples com seis dezenas, foi feita na Lotérica Ponto Certo, no Setor QNO da Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Ela vai pagar ao ganhador ou ganhadora R$ 8.548.140,96.

As dezenas sorteadas foram 10 - 11 - 19 - 33 - 58 e 60.

A quina teve 103 ganhadores e vai pagar o prêmio individual de R$ 23.886,63. Os 5.786 acertadores da quadra receberão individualmente R$ 607,45.

O próximo sorteio da Mega-Sena será neste sábado (25). O prêmio estimado para a faixa principal é de R$ 3 milhões.