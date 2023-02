Governo de SP desapropriará terrenos para construir moradias - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 24/02/2023 18:07

O governo de São Paulo vai desapropriar três áreas na região de São Sebastião com o objetivo de construir moradias populares. O município, localizado no litoral norte, foi atingido por fortes chuvas que causaram destruição durante o Carnaval.



Os terrenos que serão desapropriados estão localizados em Maresias, Vila Sahy e Topolândia, totalizando cerca de 30 mil m² que serão destinados à construção de casas para pessoas que ficaram desabrigadas. A declaração será divulgada no diário oficial do estado neste sábado (25).

Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta sexta-feira (24) que vai construir "vilas de passagem" para abrigar as pessoas que ficaram sem moradia após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado durante o Carnaval.



De acordo com o chefe do Executivo paulista, a ideia é que esses locais sirvam como abrigo temporário enquanto são construídas moradias populares fixas com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

"Vamos começar a construir as casas com a CDHU. Enquanto isso, tiramos a pessoa da área de risco e as colocamos na vila de passagem. Terminando a construção das moradias definitivas, conduzimos essas pessoas para a moradia definitiva e colocamos outro grupo de pessoas na vila", disse durante entrevista coletiva.



Número de mortos sobe para 54



O número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo subiu para 54, sendo 53 em São Sebastião e um em Ubatuba, segundo a Defesa Civil. O governo estadual aponta ainda que 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. No total, são 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.

Segundo a última atualização do governo, há ainda cerca de 30 pessoas desaparecidas e mais de 4 mil desalojados ou desabrigados, de acordo com a Defesa Civil.



A Prefeitura de São Sebastião emitiu um alerta de forte chuva para a região para esta sexta-feira. A previsão é de 35 mm de chuva para as cidades do litoral norte de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, também há condições para chuvas fortes, descargas elétricas, rajadas de vento e até mesmo granizo.