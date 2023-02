Marcola, líder do PCC - Reprodução

Publicado 24/02/2023 15:25 | Atualizado 24/02/2023 15:26

São Paulo - O Primeiro Comando da Capital (PCC), que é a maior facção do país, tem investido milhões de reais no treinamento de seus integrantes, convocados para executar um plano de fuga do líder Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola. Os criminosos fazem a preparação dos 'alistados' na selva amazônica boliviana com guerrilheiros integrantes de grupos paramilitares e mercenários desertores do exército boliviano.

As informações, reveladas pelo portal Metrópolis, mostram que o plano de fuga de Marcola custaria ao crime organizado cerca de R$ 60 milhões, mas foi descoberto e 'blindado' pelas autoridades brasileiras. O curso de guerrilha treinaria os criminosos com técnicas de manuseio de armas pesadas e explosivos, além de especializações em sobrevivência na selva.



O objetivo da faccção seria o resgate de Marcola do presídio federal em Porto Velho (RO), que foi transferido para Brasília, após intervenção da inteligência. As autoridades federais impediram a execução do plano de resgate com a transferência de Marcola para a Penitenciária Federal de Brasília.

Marcola saiu dos presídios da capital federal em março de 2022 por determinaçãodo do ex-ministro Justiça na gestão de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres , que está atualmente preso por suposto envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasíla.



O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a dizer que “a operação [transferência de Marcola] se fez necessária para garantir a segurança da sociedade”.