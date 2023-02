O incêndio no antigo Othon Palace começou por volta das 11h30 - Internet/Reprodução

Publicado 24/02/2023 14:56

Um incêndio atingiu o prédio do antigo Hotel Othon Palace, localizado na Rua dos Tupis, no Centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira, 24. Não há informações de feridos.

Ex-Hotel Othon, em BH, pegando fogo, agora. Os Bombeiros já controlaram o incêndio. Gente... outro dia mesmo, o Hélio Pellegrino desceu com um lenço vermelho e foi lá pro meio do viaduto Santa Teresa e ficou pulando e acenando para Lya Luft, que estava no apartamento no 23o... pic.twitter.com/2QVzOzDNN1 — Afonso Borges (@afonsoborges) February 24, 2023

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h30 para combater o fogo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Nas redes sociais, internautas postaram vídeos e fotos mostrando a quantidade de fumaça que estava saindo, principalmente dos últimos andares do prédio.