Lula comparou os dados de vacinação de 2015 com os de 2021, e disse que trabalhará para fazer o país voltar a ter números satisfatórios de vacinação - AFP

Publicado 27/02/2023 10:17 | Atualizado 27/02/2023 10:20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar nesta segunda-feira, 27, do lançamento de uma campanha batizada de Movimento Nacional pela Vacinação, com o objetivo de incentivar a imunização no país. No evento, Lula irá receber a vacina bivalente contra a covid-19. Imunização será realizada às 15h, no Centro de Saúde do Guará, em Brasília. A informação foi confirmada pela perfil oficial do governo federal no Twitter.

O Movimento Nacional pela Vacinação é uma ação organizada pelo Ministério da Saúde, pasta comandada por Nísia Trindade, que é ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz. O programa busca ampliar as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Na 1ª fase do programa, o reforço da imunização contra a Covid-19 deve ser a prioridade. A dose bivalente da vacina começa com idosos de 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.



Segundo o Ministério da Saúde, o imunizante melhora a imunidade contra o vírus da cepa original e também é eficaz contra a variante Ômicron.



Nas redes sociais, Lula comparou os dados de vacinação de 2015 com os de 2021 e disse que trabalhará para fazer o país voltar a ter números satisfatórios de vacinação.



"Em 2015, o Brasil atingiu uma média de 95% de pessoas completamente imunizadas dentro do público-alvo de cada vacina do Programa de Imunizações, média que chegou a preocupantes 60,8% em 2021. Hoje, lançarei ao lado da ministra @nisia_trindade o Movimento Nacional pela Vacinação", escreveu o presidente.

O Lula, de 77 anos, já recebeu as quatro doses da vacina contra a Covid-19. A última vacina tomada pelo presidente foi em 3 de abril de 2022.