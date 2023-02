A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, cumpriu agenda com o setor de cruzeiros marítimos, no Porto Maravilha - Roberto Castro/MTur

Publicado 27/02/2023 10:17 | Atualizado 27/02/2023 18:50

Rio - O Porto Maravilha, também conhecido como Píer Mauá, foi palco no último sábado (25/02) de um encontro da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com representantes das empresas de cruzeiros marítimos que atuam no Brasil e da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil). Durante a reunião, realizada no Costa Firenze, foram apresentados à ministra dados da próxima temporada de cruzeiros que deve registrar um crescimento de 6% com a oferta de 828 mil leitos e injetar R$ 3,9 bilhões na economia brasileira. Na ocasião, a ministra anunciou a retomada do Grupo de Trabalho de Turismo Náutico, no âmbito da Pasta, para discutir ações para o fortalecimento do segmento.

A atual temporada, iniciada em outubro de 2022, e que deve ser encerrada em abril deste ano é a maior da última década, com a oferta de 780 mil leitos e movimentação financeira da ordem de R$ 3,6 bilhões. “Estamos vivendo a recuperação do segmento e muito otimistas em relação ao que está por vir, com uma perspectiva de crescimento real que contribui economicamente não apenas com os destinos de embarque e desembarque como também com os portos de parada”, declarou o presidente da CLIA Brasil, Marco Ferraz.

Para a ministra Daniela Carneiro, é inegável a importância do segmento para a economia brasileira. “Os números confirmam o impacto do segmento de cruzeiros para a nossa economia, para a geração de emprego e renda do nosso povo, para a inclusão e para o desenvolvimento social. O Ministério do Turismo está de portas abertas para ouvir as demandas e trabalhar para solucionar possíveis gargalos que ainda impedem o desenvolvimento total dos cruzeiros marítimos no país”, afirmou.

O gerente da MSC Cruzeiros, Marco Cardoso, ressaltou a importância do segmento para a geração de empregos. “Hoje temos, aqui no Porto, três navios que juntos empregam cerca de 4,5 mil pessoas. Estamos falando do sustento de 4,5 mil famílias que vem dos cruzeiros e o potencial é ainda maior”, relatou.

Para o presidente da Costa Cruzeiros, Dário Rustico, o Brasil ainda não atingiu todo o seu potencial neste segmento. “Somos uma Ferrari andando a 40 km/hora. Reunimos todas as condições para ser uma potência no mundo e estamos muito felizes com a presença da ministra neste sábado”, avaliou.

MP 1138 - Durante o encontro, a ministra foi elogiada pelos presentes por sua atuação na articulação junto ao governo federal e parlamentares para aprovação, na Câmara dos Deputados, da MP 1138 que reduz de 25% para 6% o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) das remessas para o exterior e que beneficia agências de viagem, operadoras e companhias de cruzeiros. A votação no Senado Federal está prevista para esta semana.