A ocorrência com a arma apreendida foi registrada da 54ª DPTwitter / Pmerj

Publicado 25/02/2023 20:59

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), prenderam dois homens durante uma ação neste sábado (25/02), no bairro Vila São Sebastião, em Belford Roxo. Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola calibre 40 e munições.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo)