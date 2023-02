Mais uma rua do bairro Sargento Roncalli é contemplada com asfalto - Rafael Barreto /PMBR

Publicado 23/02/2023 15:18 | Atualizado 23/02/2023 15:20

A Operação Tapa-Buraco já passou por diversos bairros Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Em ritmo de muito trabalho, a Prefeitura de Belford Roxo, através das secretarias municipais de Conservação e de Obras, Infraestrutura, Captação de Recursos e Desenvolvimento Urbano continuam as obras pela cidade. As equipes da Operação Tapa-Buraco estiveram na Avenida Joaquim da Costa Lima, altura das Três Setas e na Estrada Boa Esperança, próximo à Bayer. Mas não parou por aí. Outra equipe colocou asfalto na Avenida Tenente Armindo Leal Gonçalves, bairro Sargento Roncalli.O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), destacou a preocupação em levar qualidade de vida no direito de ir e vir das pessoas. “Que a cidade está em constante transformação, todos já sabem. E nossas equipes não medem esforços para deixar tudo perfeito e levar conforto à população. É com trabalho duro e muito amor que estamos cuidando das pessoas e transformando vidas. E não vamos parar por aí. Outros bairros já estão com os trabalhos acontecendo e estamos expandindo para outras regiões”, garantiu Waguinho.