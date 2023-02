Cerca de três mil pessoas acompanharam o bloco, que ficou dois anos sem desfilar por causa da pandemia - Divulgação

Cerca de três mil pessoas acompanharam o bloco, que ficou dois anos sem desfilar por causa da pandemiaDivulgação

Publicado 22/02/2023 18:10

Belford Roxo - A terça-feira de Carnaval (21/02) foi animada no bairro Sargento Roncalli, em Belford Roxo. O "Bloco Deixa sem Nome" arrastou uma multidão pelas ruas da localidade. Cerca de três mil pessoas acompanharam o bloco, que ficou dois anos sem desfilar por causa da pandemia.



O desfile pelas ruas do bairro começou às 17h no Sargento Roncalli na esquina das ruas tenente Zilton com tenente-coronel José dos Santos Rodrigues e terminou por volta das 20h, na Avenida Boulevard, em São Vicente.



Os foliões cruzaram as ruas entoando marchinhas tradicionais e sambas-enredos que fizeram sucesso. Tudo animado por uma batida forte da bateria. O cantor Renan Akin e vários convidados também acompanharam o bloco. "Ficamos dois anos sem desfilar e os moradores estavam sentindo falta, pois é um bloco tradicional em que as famílias podem brincar com tranquilidade", destacou o fundador Roque Mascarenhas de Jesus, ao lado de Marcos Plínio, também fundador.



O "Bloco Deixa sem Nome" arrastou uma multidão pelas ruas dos bairros de Belford Roxo Divulgação

O bloco Deixa sem Nome surgiu no ano 2000, com pouco mais de dez participantes. Além de Roque e Marcos Plínio, outras pessoas ajudaram na fundação: "Seu" Jorginho, Rômulo Guedes, "Seu" Leandro, Russo (já falecido), Flávio, Fabinho copo d'água, Tupiara, Rondinelle, Robson Guedes, Gugu, Vitor, Simizinho e Nem produtor.

Plínio, presidente da velha guarda da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, prestigiou o desfile do bloco.