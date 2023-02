A ocorrência com as armas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 21/02/2023 23:43 | Atualizado 21/02/2023 23:44

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam duas pistolas e um rádio transmissor, na tarde desta terça-feira (21/02), no bairro Nova Eldorado, em Belford Roxo. Na ação, três suspeitos ficaram feridos e foram encaminhados sob custódia para atendimento no Hospital Municipal de Belford Roxo, após o revide necessário dos agentes que foram atacados.

A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).