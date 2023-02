O COMTUR será um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador que terá como objetivo, contribuir para a execução das Políticas Públicas de Turismo Municipal - Divulgação / CMBR

Publicado 18/02/2023 20:33

Belford Roxo – A Câmara de Vereadores de Belford Roxo aprovou na última quarta-feira (15/02) por unanimidade, a criação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) do município.

A criação do conselho é de autoria do prefeito de Belford Roxo, Wagner do Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil).

O Conselho será composto por membros do poder público e pela sociedade civil.

O COMTUR será um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador que terá como objetivo, contribuir para a execução das Políticas Públicas de Turismo Municipal.