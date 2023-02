A animação foi total nos bailes carnavalescos dos Cras - Divulgação

Publicado 17/02/2023 17:00

Usuários dos Cras participaram dos bailes de carnaval promovidos pela Prefeitura Divulgação / Jorge Carneiro

Belford Roxo - No ritmo do amor e da folia. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania, da Mulher e do Combate à Fome, promoveu bailes de carnaval nas unidades dos equipamentos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). As festas reuniram usuários de todas as faixas etárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).As festividades de carnaval ocorreram em diversas unidades do CRAS de Belford Roxo com muita diversão, fantasias, músicas e brincadeiras. O Bloco das Gerações cantou paródias de marchinhas com letras sobre consciência ecológica e a vida em coletivo. Além disso, foram distribuídas mudas de plantas em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania, da Mulher e do Combate à Fome, Brenda Carneiro, destacou a importância em promover os bailes. “Nossa intenção é de proporcionar dias leves como um sonho bom, além de criar ambientes repletos de amor e acolhimento”, ressaltou. “Os bailes foram organizados para que todos tenham ótimos momentos desfrutando dessa festa que faz parte do nosso patrimônio cultural”, concluiu Brenda.