O secretário Luciano Arigone (segundo da esquerda para a direita) visitou o Projeto Guarda Mirim - Divulgação

Publicado 22/02/2023 17:47 | Atualizado 22/02/2023 17:56

Belford Roxo - Projetos inspiradores que moldam o futuro. Na manhã da última quinta-feira (16/02), o novo secretário de Segurança Pública de Belford Roxo, Luciano Arigone, juntamente com o comandante da Guarda Civil Municipal, Marcelo Ferraz, visitou a coordenação do Projeto Guarda Mirim do município, que funciona em parceria com a Fundação Cecierj.

Na apresentação, o secretário conheceu o projeto socioeducacional que reforça as políticas públicas voltadas às crianças e jovens de Belford Roxo, além de conhecer os cursos oferecidos e quantitativo de alunos formados.

O Projeto Guarda Mirim está com inscrições abertas para 100 jovens de 10 a 14 anos, oferecendo cursos de reforço escolar, informática, ética e cidadania, noções de primeiros socorros, hierarquia e disciplina. A inscrição será presencial nos dias 7 e 8 de março, no Polo Cederj, localizado na Rua Mauá, 179, em São Bernardo.

Os documentos necessários são: cópias do RG e CPF do responsável e aluno, declaração escolar, número do Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência e atestado médico.